Косторная чисто исполнила произвольную программу в Финале Гран-при. Она лидирует с мировым рекордом

Российская фигуристка чисто исполнила произвольную программу в Финале Гран-при в Турине.

Спортсменка исполнила каскад тройной аксель – двойной тулуп, тройной аксель, двойной аксель, тройной риттбергер, тройной флип – тройной тулуп, тройной флип – тройной сальхов через ойлер и тройной лутц.

Косторная получила 162,14 балла за прокат произвольной и 247,59 – по сумме двух программ. Это новый мировой рекорд.

Предыдущий рекорд также принадлежал россиянке – Александре Трусовой (241,02).

Алена Косторная – фигуристка из будущего. В ее катании соединились техника и магия