Инна Гончаренко: «Шикарно, что есть группа Тутберидзе. Но не может один тренер представлять страну – конкуренция всегда лучше»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что фигуристкам из группы Этери Тутберидзе нужна конкуренция с другими спортсменками.
– Одновременно со взрослым Финалом Гран-при пройдет и юниорский. На этом уровне у учениц Тутберидзе уже появляются соперницы из других школ. Гегемония может закончиться?
– В России вообще много спортсменов и амбициозных тренеров. Шикарно, что у нас есть группа Тутберидзе. Но не может один тренер представлять огромную страну. Это утопия и неправильно.
Никогда такие монополии ни к чему хорошему не приводили - рано или поздно приходит успокоение. Конкуренция всегда лучше.
– Вы видите предпосылки к тому, чтобы нынешний бум фигурного катания в России затянулся?
– У нас вообще зима длинная, катки уже открывают, они теперь с хорошим льдом. Бум фигурного катания реально вытягивает молодежь, семьи на улицу. Это прекрасно, потому что реально помогает людям стать здоровее, спортивнее. Надеюсь, это надолго, – сказала Гончаренко.