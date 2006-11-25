Инна Гончаренко: «Шикарно, что есть группа Тутберидзе. Но не может один тренер представлять страну – конкуренция всегда лучше»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что фигуристкам из группы нужна конкуренция с другими спортсменками.

– Одновременно со взрослым пройдет и юниорский. На этом уровне у учениц Тутберидзе уже появляются соперницы из других школ. Гегемония может закончиться?

– В России вообще много спортсменов и амбициозных тренеров. Шикарно, что у нас есть группа Тутберидзе. Но не может один тренер представлять огромную страну. Это утопия и неправильно.

Никогда такие монополии ни к чему хорошему не приводили - рано или поздно приходит успокоение. Конкуренция всегда лучше.

– Вы видите предпосылки к тому, чтобы нынешний бум фигурного катания в России затянулся?

– У нас вообще зима длинная, катки уже открывают, они теперь с хорошим льдом. Бум фигурного катания реально вытягивает молодежь, семьи на улицу. Это прекрасно, потому что реально помогает людям стать здоровее, спортивнее. Надеюсь, это надолго, – сказала Гончаренко.