Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал выступление в короткой программе на чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой, которая стала 4-й.

– Могло ли выдающееся выступление Алены Косторной сказаться на состоянии фигуристок, катавшихся после нее?

– Это соревнования, поэтому могу заверить, что здесь никто не думает о результатах соперников или о том, когда он выходит на лед. Тебе необходимо выполнить поставленную перед тобой задачу, и больше ничего волновать не должно. Слабые с моральной точки зрения спортсмены не становятся чемпионами.

– Загитову не назовешь слабой. Что не позволило ей откататься более достойно?

– Я уже не раз высказывался на тему Алины и . Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты.

– Значит, у Загитовой изначально не было шансов на победу?

– У нее есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться.

– Но начало прошлого сезона у Алины также не задалось, зато на чемпионате мира ей не было равных.

– Даже если она соберется, ничего не изменится, потому что она не может прыгать те элементы, которые есть у ее соперниц. А ведь тренируются они в одной группе. Если Загитова начала сезон, то пусть борется, никто ей не запрещает. Но более высоких результатов от нее ожидать не стоит, – сказал Костомаров.

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