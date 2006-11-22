Алина Загитова: «Если занимаешься спортом профессиональным, ты как лошадь – глаза закрыты, идешь к своей цели»

Российская фигуристка рассказала о нелюбви к излишнему вниманию, а также о поиске мотивации после победы на Олимпиаде.

«Я не люблю, когда обо мне много разговаривают. Я стесняюсь. Мне не нравится внимание. Избыточное. Я люблю спрятаться – не то, чтобы меня не слышно и не видно было, но чтобы приват был. В межсезонье еще можно себе позволить сходить дать интервью. В основном сейчас задают одинаковые вопросы. Особенно после Олимпиады.

Больше всего меня раздражал такой вопрос: «Ты рада, что выиграла Олимпийские игры?» Как человек может быть не рад такому большому событию? Это вершина всего спорта! Но я сдерживалась.

Когда вспоминаю Олимпиаду, сразу мурашки появляются. Мандража тогда не было – мы уже столько прокатов сделали, на предолимпийском сборе до потери сознания тренировались. Не сказать, что я была уверена, но была какая-то уверенность, хотелось все показать. Шла на прыжок – прям шла! Не боялась – это мешает. Было круто. Сейчас тоже круто.

Олимпийская медаль висит у меня на стенде, который мне подарили фанаты – там написано «Алина Загитова» и фигуристки такие... Она у меня прям перед кроватью. Это прикольно.

Самый сложный момент – послеолимпийский сезон. Я не понимала, что происходит, была в эйфории. Смотрю: «Это реально происходит со мной?» На первых соревнованиях после Олимпиады выступила хорошо, а потом пошел спад. Я не очень тогда занималась, честно скажу, мне не хотелось вообще. Но я нашла мотивацию.

Если ты занимаешься спортом профессиональным, ты как лошадь – глаза закрыты, идешь к своей цели.

Бывало, что хотелось пойти погулять, еще чем-то заняться. Но тогда ты не восстанавливаешься, из-за этого плохие тренировки, и потом ты выходишь неподготовленный на соревнования, и вот так все скатывается.

Сейчас меня все устраивает. Я радуюсь жизни и довольна, что у меня есть чем заняться. Некоторые просто сидят дома и ничем не занимаются, не знают, что делать. А я знаю, что каждое утро мне нужно встать и сделать все по распорядку дня», – сказала Загитова в интервью Первому каналу.