Татьяна Тарасова: «Из такого дна, из такого колодца Медведева обратно. Как не уважать такую спортсменку?»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки в произвольной программе на этапе Гран-при в Москве.

«Браво! Вот все, что могла, вот максимум того, что у нее есть, она сделала. Здорово, молодец. С возвращением!

Ну как не уважать такую спортсменку? Ну из такого дна, из такого колодца она обратно. Ну нет у нее сегодня четверных прыжков. Не факт, что не будет. Потому что сальхов, который она учит, у нее готов.

У нее есть характер, вера, что она сделала правильно. Мы не можем не вспоминать Этери, которая ее много лет тренировала. Но Женя сделала так, как она сделала. И другой человек, может быть, тоже так бы сделал. Она не сдалась. Понятно, что после Олимпийских игр она должна была куда-то идти», – сказала Тарасова в эфире Первого канала.

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