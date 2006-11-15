Евгения Медведева: «Сегодня я в костюме – ближе к мужчинам, но не хотела бы с ними соревноваться»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, что не хотела бы соревноваться с мужчинами, передают корреспонденты .ru Павел Копачев и Алексей Авдохин из «Мегаспорта»

Ранее российская фигуристка , исполняющая четыре четверных прыжка в произвольной программе, заявила, что хотела бы посоревноваться с мужчинами.

«Я бы не хотела кататься с мужчинами. Я люблю женское катание – оно красивое. Я надеюсь, что люди приходят смотреть не только элементы, но и на нас. Какие мы красивые, в платьях или блестках. Хотя сегодня я в костюме – ближе к мужчинам. Ха-ха.

Но есть показательные выступления – и там выходят все по очереди. А с кем хотела бы попрыгать? Даже не знаю. Этот вопрос поставил меня в тупик», – сказала Медведева.

Сегодня Медведева выиграла короткую программу на Гран-при России. С произвольными программами женщины выступят завтра.

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