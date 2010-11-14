Евгения Медведева: «На Гран-при Канады я не нервничала. Но многие почему-то думают, что меня трясет от страха»

Российская фигуристка рассказала, как справилась с неудачным прокатом короткой программы на этапе Гран-при в Канаде.

«Я всегда говорю, что если есть какие-то ошибки, то это я где-то недоглядела и недоработала. Обычно я сразу после проката понимаю, где я что-то не сделала. Выступлению в короткой программе в Канаде объяснения не было.

У меня было расстройство не из-за того, что упала или был недокрут. Была обида не из-за ошибки, а обида из-за того, что была проделана колоссальная, титаническая работа, Брайан со мной с утра и до ночи работал на катке, и все прокаты были чистые, все было хорошо. И голова холодная была, я не нервничала, очень многие думают почему-то, что меня трясет от страха. Нет.

Я не понимала в чем дело, именно поэтому было такое разочарование. Да, это демотивирует, я не хочу врать – мы все люди. Но меня это демотивировало, наверное, часа на два. Через два часа я уже была в порядке, поговорила с родными, меня привели в чувства, появились силы. Мне помогли близкие люди: мама, друзья, тренеры.

Я старалась не заходить в соцсети, но очень сложно упустить такую массу позитива. Хочу сказать, что это ваша (болельщиков) заслуга тоже, потому что произвольную мы катали все вместе.

Не хочу говорить ни о своих планах, ни о том, что чувствую. Я знаю, что пошло не так, я знаю, над чем работать. Я исправлю и на Гран-при России постараюсь больше такого не допустить», – сказала Медведева в эфире Первого канала.

Реакция Медведевой на неудачный прокат в Канаде: полная растерянность, кусает губы, ладонь у лба