Даниил Глейхенгауз: «Почти со всеми девочками в группе Тутберидзе мы постоянно изучаем тройной аксель»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз Алена Косторная Фигурное катание

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал об изучении тройного акселя фигуристками из группы Этери Тутберидзе.

«Почти со всеми девочками в группе мы находимся в постоянном изучении этого элемента, но когда сезон идет вовсю, сложно учить новые элементы, потому что нужно готовиться к следующим соревнованиям.

Перерывы небольшие, а риск получить травму очень высок, если придется и катать программы, и учить элементы.

Поэтому приходится иногда отказываться от изучения на какой-то из тренировок, и процесс затягивается. Но мы понимаем, что это необходимо, поэтому работаем над этим», – сказал Глейхенгауз.

Сейчас из группы тройной аксель на соревнованиях исполняет только Алена Косторная.

Трусова, Щербакова и Косторная усложнили программы. А Загитова – пока нет: не рискует с четверными и уступает им по контенту

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