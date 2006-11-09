Даниил Глейхенгауз: «Почти со всеми девочками в группе Тутберидзе мы постоянно изучаем тройной аксель»

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал об изучении тройного акселя фигуристками из группы .

«Почти со всеми девочками в группе мы находимся в постоянном изучении этого элемента, но когда сезон идет вовсю, сложно учить новые элементы, потому что нужно готовиться к следующим соревнованиям.

Перерывы небольшие, а риск получить травму очень высок, если придется и катать программы, и учить элементы.

Поэтому приходится иногда отказываться от изучения на какой-то из тренировок, и процесс затягивается. Но мы понимаем, что это необходимо, поэтому работаем над этим», – сказал Глейхенгауз.

Сейчас из группы тройной аксель на соревнованиях исполняет только .

Трусова, Щербакова и Косторная усложнили программы. А Загитова – пока нет: не рискует с четверными и уступает им по контенту