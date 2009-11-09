Тарасова – о недокруте у Щербаковой: «Пусть это будет на совести судей! Это совершенно идиотские правила»

Известный тренер Татьяна Тарасова оценила победу на Гран-при Китая по фигурному катанию.

Судьи поставили Щербаковой недокрут на четверном лутце.

«Аня, спасибо тебе! Спасибо за то, Что я счастлива, что я это вижу. Я никогда не видела, чтобы мужчина прыгнул два четверных лутца и, наверное, уже не увижу.

Но ты как пух, как перышко, ты играючи делаешь эту программу. Ты такая милая! Сколько труда было вложено в эту программу. Спасибо тренерам! Спасибо за эти немыслимые ловкость и красоту.

В лутце недокрут? Пусть будет на их совести! Как же развиваться? Это совершенно идиотские правила», – рассказала Тарасова в эфире Первого канала.

Первая взрослая победа Щербаковой: два платья в одном номере, два четверных прыжка, атака на рекорд Трусовой

У Щербаковой, как и у Загитовой, впервые разглядели неясное ребро. Что за ошибка и почему это плохой сигнал от судей?