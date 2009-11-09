Щербакова прыгнула два четверных в произвольной на Гран-при Китая. На всех лутцах в программе ей поставили неясное ребро

Российская фигуристка исполнила два четверных лутца в произвольной программе на этапе в Китае.

Первый четверной россиянка исполнила в каскаде с тройным тулупом. Судьи поставили недокрут на первом прыжке. Еще один четверной лутц Щербакова прыгнула сольно.

Остальные элементы спортсменка выполнила без ошибок, в том числе каскад тройной лутц – тройной риттбергер во второй половине программы. Но на всех четырех лутцах (два четверных и два тройных) россиянке поставили неясное ребро.

За прокат Щербакова получила 152,53 балла – на 7,63 балла меньше личного рекорда, установленного на этапе Гран-при в США. С суммой 226,04 балла россиянка выиграла китайский этап и прошла в финал Гран-при.

У Щербаковой, как и у Загитовой, впервые разглядели неясное ребро. Что за ошибка и почему это плохой сигнал от судей?