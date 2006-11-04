Загитова отписалась от Паненковой в инстаграме. До этого Дарья разбирала ошибки Алины на Гран-при Франции

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Олимпийская чемпионка Алина Загитова отписалась от аккаунтов российской фигуристки Дарьи Паненковой в инстаграме.

Накануне Паненкова разбирала ошибки Загитовой, которые та допустила на третьем этапе Гран-при во французском Гренобле. В частности, Паненкова указала на неверное ребро Загитовой на лутце.

Ранее олимпийская чемпионка была подписана на два аккаунта Паненковой: на тот, который действовал до мая 2017-го, а также на активную страницу. Сегодня в подписках Загитовой уже нет обоих аккаунтов.

Паненкова – о ребре Загитовой: «Она делает перетяжку внутрь-наружу и в конце, когда ставит зубец, может перейти на внутрь. Обычный зритель может этого не заметить»

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