Алина Загитова: «Чтобы прыгать четверные, мне нужно сбросить минимум три килограмма»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о том, намерена ли она прыгать четверные прыжки в следующем сезоне.

– Я такой человек, что сначала делаю, потом говорю. Вот поэтому сейчас я точно утверждать этого не буду.

Для начала мне нужно много всего для этого сделать, подготовиться и физически, и морально. Как минимум три килограмма сбросить, это обязательно. Если не больше.

Нужно максимально снизить риск травмы.

– А какой у вас сейчас рост?

– Сейчас 160, кстати, я с прошлого сезона не выросла, – сказала Загитова.

Трусова, Щербакова и Косторная усложнили программы. А Загитова – пока нет: не рискует с четверными и уступает им по контенту

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