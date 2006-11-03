Авербух – о Загитовой: «В Гренобле ее отсудили жестковато. Компоненты ставили невысокие, показав, что былые заслуги остались в прошлом»

Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух оценил выступление и Алины Загитовой на Гран-при Франции в Гренобле.

«Алена выступила блестяще, впервые в жизни вставив тройной аксель в короткую программу и еще два в произвольную и получив за них высокие оценки. Она впервые в жизни обошла в короткой программе, могла испугаться, но этого не произошло. Думаю, Алена на данный момент при всех впечатляющих рекордах Трусовой самая сбалансированная фигуристка.

Косторная, имея в произвольной программе два тройных акселя, уступила всего лишь балл Трусовой с ее четырьмя четверными прыжками. Борьба будет очень серьезной, но Алене уже 16 лет, она уже более сформировавшаяся фигуристка, и на нее уже можно делать определенные ставки и строить прогнозы.

В этом возрасте (15 лет) находятся Саша и Аня Щербакова, и на данном этапе нужно подождать и посмотреть, как все это будет дальше. Косторная же уже прошла определенный момент, 16 – это самый расцвет.

Что касается Загитовой, то все в один голос говорят, как она повзрослела и похорошела. Она продолжает карьеру, она готовилась, и, уверен, также будет бороться за место в составе сборной.

На Гран-при в Гренобле ее жестковато отсудили, компоненты ставили невысокие, показав, что былые заслуги остались в прошлом, специальных бенефитов не будет, и это был очень характерный жест. И по этому поводу испытываешь общую философскую грусть – спортивный век у наших чемпионок достаточно короткий», – сказал Авербух.

Два года назад Загитова убрала с трона Медведеву. Похоже, сейчас теснят Алину (и тоже вчерашние юниорки Тутберидзе)

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