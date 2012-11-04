Татьяна Навка: «Мой муж не чувствует себя ущемленным с такой-то женой! Он живет в ладу с собой, у него прекрасная работа и семья»

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка ответила на вопрос о разнице доходов с мужем.

Навка замужем за пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым.

– Судя по декларации о доходах, в 2018 году вы заработали более чем в десять раз больше своего мужа. Не чувствует он себя немного ущемленным в такой ситуации?

– Нет, мой муж себя не чувствует ущемленным с такой-то женой! Он счастлив, рад и доволен. Он живет в ладу с собой, в гармонии, у него прекрасная работа, которую он очень любит, прекрасная семья, жена, дом. Все в порядке у нас, – сказала Навка.