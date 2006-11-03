Алена Косторная чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе на Гран-при Франции

Российская фигуристка чисто исполнила два тройных акселя в произвольной программе на этапе во Франции.

Один тройной аксель был в каскаде с двойным тулупом. Также фигуристка сделала каскады тройной флип-тройной тулуп и тройной флип-тройной сальхов через ойлер (с неправильным ребром на флипе).

За прокат Косторная получила 159,45 баллов и идет на первом итоговом месте (236,00) перед выступлением последней участницы.

Трусова, Щербакова и Косторная усложнили программы. А Загитова – пока нет: не рискует с четверными и уступает им по контенту

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