Алина Загитова с ошибкой исполнила тройной лутц в произвольной программе на Гран-при Франции

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова с ошибкой исполнила тройной лутц в произвольной программе на этапе Гран-при во Франции.

Фигуристка после прыжка коснулась льда руками.

Этот тройной лутц должен был идти в каскаде с тройным риттбергером, который Загитова исполнила позже с одиночным тройным лутцем, но тоже с ошибками – она недокрутила оба прыжка.

Оба тройных лутца Загитова сделала с неправильного ребра.

Также россиянка недокрутила тройной тулуп, который исполнила в каскаде с двойным акселем.

Остальную часть программы фигуристка откатала чисто.

За прокат спортсменка получила 141,82 балла и идет на первом месте (216,06) после выступления девяти участниц.

Трусова, Щербакова и Косторная усложнили программы. А Загитова – пока нет: не рискует с четверными и уступает им по контенту