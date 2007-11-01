Косторная прыгнула тройной аксель в короткой программе на Гран-при Франции

Российская фигуристка исполнила тройной аксель в короткой программе на третьем этапе во французском Гренобле.

На своем дебютном этапе взрослой серии Косторная набрала за короткую программу 76,55 балла.

Помимо тройного акселя, на котором судьи увидели недокрут, фигуристка исполнила тройной лутц, а также каскад тройной флип – тройной тулуп.

После первой разминки россиянка лидирует в соревнованиях.

Трусова, Щербакова и Косторная усложнили программы. А Загитова – пока нет: не рискует с четверными и уступает им по контенту