Косторная прыгнула тройной аксель в короткой программе на Гран-при Франции

Российская фигуристка Алена Косторная исполнила тройной аксель в короткой программе на третьем этапе Гран-при во французском Гренобле.
На своем дебютном этапе взрослой серии Косторная набрала за короткую программу 76,55 балла.
Помимо тройного акселя, на котором судьи увидели недокрут, фигуристка исполнила тройной лутц, а также каскад тройной флип – тройной тулуп.
После первой разминки россиянка лидирует в соревнованиях.
Трусова, Щербакова и Косторная усложнили программы. А Загитова – пока нет: не рискует с четверными и уступает им по контенту