Косторная прыгнула тройной аксель в короткой программе на Гран-при Франции

Теги сборная России Гран-при Гран-при Франции женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная исполнила тройной аксель в короткой программе на третьем этапе Гран-при во французском Гренобле.

На своем дебютном этапе взрослой серии Косторная набрала за короткую программу 76,55 балла.

Помимо тройного акселя, на котором судьи увидели недокрут, фигуристка исполнила тройной лутц, а также каскад тройной флип – тройной тулуп.

После первой разминки россиянка лидирует в соревнованиях.

Трусова, Щербакова и Косторная усложнили программы. А Загитова – пока нет: не рискует с четверными и уступает им по контенту

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