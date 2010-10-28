Тренер по ОФП: «Тутберидзе критикуют, но каждый мечтает к ней попасть. Все хотят прыгать четверные в 11 лет и плевать, какой ценой это было достигнуто»

Тренер по ОФП в школе фигурного катания ДЮСШ «Стерх» Дарья Кораблева поделилась мнением о четверных прыжках в женском катании.

— После выступления Трусовой в Канаде все громче звучат разговоры, что прыгать четверные в столь юном возрасте — опасно для здоровья. Вы с этим согласны?

— Прыгать в принципе опасно, неважно, двойные или четверные. Любой новый прыжок заучивается в том числе через падения, без этого не бывает. По сравнению с другими видами спорта, вероятность травм в фигурном катании огромная. Все зависит от адекватности тренера и того, дает ли он ребенку прыжки, к которым тот физически и технически готов.

— Как вы объясните феномен Трусовой и остальных юных «квадисток» из группы Тутберидзе?

— Прежде всего, уникальная одаренность от природы. Такими нужно родиться, это не воспитаешь. Плюс к этому, феноменальная подготовка и психология. Такие прыжки заучиваются именно в подростковом возрасте, после 16-17 лет ты уже на четверные не пойдешь, если до этого их не прыгал. Тут включаются инстинкты самосохранения.

— Самой юной исполнительницей четверного прыжка стала 11-летняя Вероника Жилина тоже из группы Тутберидзе. В таком возрасте четверной — это не перебор для неокрепших мышц и связок?

— Когда родитель отводит своего ребенка в фигурное катание, тут нужно сразу понимать, что, если работать на максимум — о пользе для здоровья лучше даже не задумываться. Мы говорим о четверном в 11 лет, а например, двойной прыжок в четыре-пять лет — это разве не опасно? Но все идут и прыгают, потому что иначе вы просто не будете конкурентоспособны.

— Не слишком ли высокой ценой даются ученицам Тутберидзе четверные прыжки?

— Тутберидзе многие критикуют, но при этом каждый мечтает к ней попасть. Я вас уверяю, что ни один родитель не откажется, если ему скажут, что его ребенок в 11 лет будет прыгать четверные. И плевать, какой ценой это было достигнуто.

— Вы поддерживаете идею повышения возрастного ценза? Можно же отсрочить выход во взрослый спорт, либо запретить юниорам прыгать сложные прыжки.

— Мне кажется, поезд уже ушел. Когда девчонки уже запрыгали, как это все вернуть назад? Да и вообще, если их организм позволяет исполнять такие сложные элементы, то почему бы нет? Это естественное развитие вида спорта, – рассказала Кораблева.

Уже сейчас у Трусовой нет соперниц: два рекорда, 100 баллов за технику (больше только у Чена и Ханю)