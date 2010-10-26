Илья Авербух: «Хочется поддержать Медведеву, но выступление в короткой было катастрофически слабым»

Хореограф Илья Авербух прокомментировал выступление российской фигуристки в короткой программе на этапе Гран-при Skate Canada, где она заняла 6-е место.

«У Медведевой было очень неудачное выступление и тем оно обиднее, что Женя находится в очень хорошей форме. Она на тренировке показывала чистейшие сильные прокаты.

Что опять произошло на соревнованиях? Целый каскад ошибок. Сначала небольшая ошибка на каскаде, потом две серьезнейшие ошибки на двойном акселе и тройном лутце. Это все очень грустно. Обидно, хочется Женю поддержать, но выступление было катастрофически слабым.

Такой результат – это огромный психологический пресс. Будучи двукратной чемпионкой мира, будучи непобедимой, она проделала очень большую работу, сбросила вес, выглядит в абсолютно хорошей форме. Но пока у нее не получается победить свою психологию, эти чувства ее одолевают.

Двойной аксель – нелюбимый прыжок для Медведевой, не раз он ее подводил, и сейчас тоже. Понятно, что если мы выпустим ее сейчас на лед, то она сделает их 10 из 10, но сыграла роль свою психология.

Не обладая столь сложным контентом в произвольной программе, нельзя сказать, что она сможет отыграться. Надо было сегодня держать свою планку», – сказал Авербух.

Медведева живет в параллельной вселенной: там она борется за золото Игр, прыгает четверные и строит новое тело

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