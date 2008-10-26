Skate Canada. Попова и Мозгов, Хаббелл и Донохью, Евдокимова и Базин выступают с произвольными танцами

Теги сборная России результаты танцы на льду Гран-при сборная Канады Skate Canada сборная США сборная Великобритании Поль Пуарье Кирилл Халявин Сергей Мозгов Софья Евдокимова Егор Базин Пайпер Гиллес Кейтлин Гавайек Жан-Люк Бэйкер Майкл Парсонс Мэдисон Хаббелл Захари Донохью Сара Уртадо Бетина Попова Марджори Лажо Захари Лага Кэролин Грин Лайла Фир Льюис Гибсон Хэйли Сэйлз Николас Вомстикер Фигурное катание

Сегодня на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada танцевальные дуэты представят произвольные танцы.

После ритм-танца лидируют американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Келоуна, Канада

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – в 21.09 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт).

Первая разминка

1. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 101,21
2. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 100,19
3. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 104,82
4. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 102,10
5. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 107,03

Вторая разминка

6. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) 
8. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

Положение после ритм-танца

1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 83,21
2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 82,58
3. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 79,52
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,67
5. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 72,77
6. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 71,44
7. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 70,50
8. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 69,00
9. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 67,20
10. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 63,06

Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию: там выступят Медведева и Трусова

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья