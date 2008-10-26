Skate Canada. Попова и Мозгов, Хаббелл и Донохью, Евдокимова и Базин выступают с произвольными танцами

Сегодня на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada танцевальные дуэты представят произвольные танцы.
После ритм-танца лидируют американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Skate Canada
Келоуна, Канада
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – в 21.09 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт).
Первая разминка
1. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 101,21
2. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 100,19
3. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 104,82
4. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 102,10
5. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 107,03
Вторая разминка
6. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)
7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
8. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)
9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)
10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)
Положение после ритм-танца
1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 83,21
2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 82,58
3. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 79,52
4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,67
5. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 72,77
6. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 71,44
7. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 70,50
8. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 69,00
9. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 67,20
10. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 63,06
Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию: там выступят Медведева и Трусова