Skate Canada. Попова и Мозгов, Хаббелл и Донохью, Евдокимова и Базин выступают с произвольными танцами

Сегодня на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Canada танцевальные дуэты представят произвольные танцы.

После ритм-танца лидируют американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Келоуна, Канада

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – в 21.09 по московскому времени, трансляция – Первый канал (сайт).

Первая разминка

1. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 101,21

2. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 100,19

3. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 104,82

4. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 102,10

5. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 107,03

Вторая разминка

6. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания)

7. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)

8. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США)

9. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада)

10. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США)

Положение после ритм-танца

1. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 83,21

2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 82,58

3. Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США) – 79,52

4. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 76,67

5. Сара Уртадо – Кирилл Халявин (Испания) – 72,77

6. Бетина Попова – Сергей Мозгов (Россия) – 71,44

7. Марджори Лажо – Захари Лага (Канада) – 70,50

8. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 69,00

9. Софья Евдокимова – Егор Базин (Россия) – 67,20

10. Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада) – 63,06

Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию: там выступят Медведева и Трусова