⚡ Бойкова и Козловский лидируют на Skate Canada после короткой программы, Тарасова и Морозов – 3-и

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на втором этапе Гран-при Skate Canada, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 3-и.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Келоуна, Канада
Пары
Короткая программа
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 76,45 (личный рекорд)
2. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 75,50
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,57
4. Алекса Шимека-Книрим – Крис Книрим (США) – 71,28
5. Любовь Илюшечкина – Чарли Билодо (Канада) – 68,62
6. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 62,54
7. Фэйяо Тан – Юнчао Ян (Китай) – 62,35
8. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 56,09
Расписание трансляций Гран-при Skate Canada-2019 по фигурному катанию: там выступят Медведева и Трусова