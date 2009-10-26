⚡ Бойкова и Козловский лидируют на Skate Canada после короткой программы, Тарасова и Морозов – 3-и

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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли короткую программу на втором этапе Гран-при Skate Canada, Евгения Тарасова и Владимир Морозов – 3-и. 

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Skate Canada

Келоуна, Канада

Пары

Короткая программа

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский (Россия) – 76,45 (личный рекорд)
2. Кирстен Мур-Тауэрс – Майкл Маринаро (Канада) – 75,50
3. Евгения Тарасова – Владимир Морозов (Россия) – 73,57
4. Алекса Шимека-Книрим – Крис Книрим (США) – 71,28
5. Любовь Илюшечкина – Чарли Билодо (Канада) – 68,62
6. Джессика Калаланг – Брайан Джонсон (США) – 62,54
7. Фэйяо Тан – Юнчао Ян (Китай) – 62,35
8. Эвелин Уолш – Трент Мишо (Канада) – 56,09

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