«Три пересадки и больше суток в пути». Фигуристы сборной России с проблемами добирались до Келоуны, где пройдет Skate Canada

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Фигуристы сборной России больше суток добирались до канадской Келоуны, где пройдет второй этап Гран-при Skate Canada.

«У нас была пересадка в Калгари. Мы не успели на самолет из-за того, что слишком долго получали багаж, а разница между рейсами была небольшой.

Наш итоговый путь — Москва-Амстердам-Калгари-Эдмонтон-Келоуна. Три пересадки и больше суток в пути», – рассказала Бетина Попова.

Спортсмены прилетели в Келоуну поздно вечером 23 октября по местному времени. На следующий день в 8 утра уже начнутся тренировки.

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