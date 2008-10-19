Российская фигуристка прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при Skatе America (5-е место).

– Прокат был абсолютно ужасный, я не в ногах. Делала все через силу, видимо, джетлаг сказался. На тренировках каталась довольно-таки неплохо. Не очень оцениваю свой прокат.

– Перелет дался тяжело? Вы же летели больше суток из Питера?

– Да, был долгий перелет, но это никого не волнует, какой он был.

– Вы делали тулуп-тулуп, хотя в Финляндии был флип-тулуп. С чем связана перестановка?

– Решили, что так будет увереннее, стабильнее, может быть, больше баллов. Но не сработало, все-таки, когда у тебя один день перерыва между стартами, не стоит делать какие-то критические изменения, – сказала Туктамышева.

Туктамышева – это Рик Далтон из «Однажды в Голливуде». Смена музыки и стиля – возможно, ее последний шанс