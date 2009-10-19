Анна Щербакова – о падении на дорожке шагов: «Это глупая ошибка, и я обещаю, что такого больше не повторится»

Российская фигуристка прокомментировала выступление в короткой программе на этапе Гран-при Skatе America (4-е место).

Фигуристка получила балл штрафа за падение на дорожке шагов.

«Это глупая ошибка, и я обещаю, что такого больше не повторится. Постараюсь сделать для этого все возможное. Тренер тоже сказала, что я не должна допускать таких ошибок, а для этого нужно больше концентрироваться. Я постараюсь завтра собраться и показать то катание, на которое я способна.



На самом деле, нет большой разницы соревноваться на взрослом уровне или на юниорском. Ты должен первым делом показать, на что способен сам, свое катание, сделать свой максимум.

Здесь большая разница во времени, но это не очень мне мешало. В Америку со мной приехали мои мама и папа, это очень большая поддержка», – сказала Щербакова.

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