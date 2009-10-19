Щербакова упала на дорожке шагов в короткой программе на Гран-при США

Российская фигуристка упала на дорожке шагов в короткой программе на первом этапе Гран-при Skate America, стартовавшем в Лас-Вегасе.

Щербакова чисто прыгнула двойной аксель и тройной флип. Затем она исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер, на котором судьи поставили ей недокрут. В конце программы чемпионка России упала с дорожки шагов.

По итогам проката она получила 67,60 балла. После первой разминки Щербакова лидирует в соревнованиях.

Это дебютный этап взрослого Гран-при для россиянки. На первом турнире в сезоне – Lombardia Trophy – за короткую она получила 67,73 балла, но в произвольной прыгнула четверной лутц и одержала победу. На Skate America Щербакова планирует исполнить два четверных в произвольной.

Как попадают в группу Тутберидзе: Липницкая прошла кастинг, Трусова и Косторная – стажировку, а еще есть набор в инстаграме

У нашего фигурного инстаграма 15 тысяч подписчиков. Присоединяйтесь, там все расписания и результаты, новости, тексты и много красоты!