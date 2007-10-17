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Татьяна Тарасова: «Мы фигурное катание часто называем «фигуркой», и нам это нравится. Очень мило даже»

Теги Татьяна Тарасова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала об отношении к слову «фигурка».

«Мы всегда говорили «фигурка», а почему нет? Что такого в этом? Очень мило даже – «фигурка».

Мы фигурное катание очень часто называем «фигуркой», и нам это нравится. А кому не нравится – пусть называет так, как считает нужным.

Это такая незначительная вещь прелестная. Наша «фигурка» – мы всегда так говорим», – рассказала Тарасова.

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