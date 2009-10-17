Леонова – о катании Трусовой: «Четверные прыжки забирают очень много сил. Но я считаю, что женское фигурное катание не должно быть атлетическим»

Российская фигуристка прокомментировала выступление Александры Трусовой и Анны Щербаковой в текущем сезоне.

– Что вы скажете про ? Она устанавливает мировые рекорды и прыгает 4 четверных в произвольной программе.

– Возможно, к концу сезона мы увидим и пять, и шесть четверных. Но в фигурном катании все дело не только в прыжках. В плане второй оценки за компоненты Трусова может даже поспорить с , которая имеет в своем арсенале всего лишь один лутц. Когда она его делает, мы видим совсем другое катание. Какие-то интересные связки. А не просто катание от прыжка к прыжку.

Я понимаю, что четверные забирают очень много сил. С этим не поспорить. Практически все мужики ездят перебежками от одного угла к другому. Но все-таки считаю, что женское фигурное катание не должно быть атлетическим.

– Как в таком возрасте, как у Трусовой и Щербаковой, показать женское катание?



– У Щербаковой я его уже вижу в этом сезоне. Трусова, мне кажется, зациклена именно на прыжках. Насколько я знаю по тренировкам, ее не остановить. Прыгает, прыгает, прыгает… Если она хочет, кто ее остановит?! Тем более это «ультра-си». Она может установить всевозможные рекорды, – рассказала Леонова.

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