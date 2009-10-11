Алексей Мишин: «Тутберидзе сейчас лидер – моральный и спортивный»

Тренер Алексей Мишин рассказал об отношении к Этери Тутберидзе и достижениям ее учениц.

– Все фигурное катание делится на разные тренерские группы. Некоторые дружат, некоторые соревнуются, конкурируют. Некоторые носят острый характер.

Говорить о всеобщем содружестве тренерских групп... То же самое, что говорить о содружестве семей Монтекки и Капулетти.

– То есть речь идет о вражде?

– Вы спросили, как я отношусь к выдающимся достижениям, которые демонстрируют ученицы . Если говорить о том, что вот они маленькие, вот они вырастут, вот они перестанут прыгать, будут более женственными. У меня есть на этот счет одно замечательное сравнение.

Приносят из роддома здорового ребенка. И вот стоят люди и говорят: «Ой, какой ребеночек хороший – глазки, бровки, крепенький, но он же умрет!» Повзрослеет и умрет. Будет ему 70 или 80.

Поэтому многие говорят: «Ну да, девочки хорошие, но они потом не будут прыгать». Ну и что? Я тоже умру, и вы умрете. Давайте говорить о том, что девочки демонстрируют высокий класс и мастерство. И радоваться этому.

– Давайте подытожим про Тутберидзе.

– Она наиболее яркая фигура на небосклоне нашего отечественного фигурного катания. Поэтому говорить о преимуществах моих или ее...

В каждой системе есть свои преимущества. Раз ее девочки показывают такой уровень – значит, она сейчас лидер, моральный и спортивный.

– Но в прошлом году ваша ученица Софья Самодурова оказалась впереди на чемпионате Европы.

– Ну, получилось. Соня Самодурова ее обыграла. Мы (с Тамарой Москвиной) в стенах «Юбилейного» как-то победили Белоусову и Протопопва. Ну и что? Победили, но не превзошли. Соня победила, но не превзошла Загитову, – сказал Мишин.

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