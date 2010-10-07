Первый канал покажет все главные соревнования сезона-2019/20: Гран-при, чемпионаты России, Европы и мира

Первый канал покажет в прямом эфире все главные соревнования сезона-2019/20.

будет транслировать серию Гран-при, чемпионат России, чемпионат Европы, финал Кубка России и чемпионат мира.

400 часов прямых трансляций Первый канал покажет на своем сайте, 70 часов – в ТВ-эфире.

Помимо этого, на сайте будут показаны тренировки и прокаты, эксклюзивные интервью спортсменов, уникальные съемки за кадром, промо и многое другое.

Начнутся трансляции с первого этапа Гран-при Skate America, который пройдет с 18 по 20 октября в Парадайсе.