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Илья Авербух: «Сейчас Трусова способна держать физическую форму весь сезон. В 17 лет этого нельзя будет сделать»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Хореограф Илья Авербух оценил готовность к первому взрослому сезону двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой.

«Александра первой в мире выполнила в произвольной программе четыре четверных прыжка, она уже в начале сезона демонстрирует отличную  физическую форму.

Саше 15 лет, в этом возрасте она способна держать физическую форму весь сезон – это нормально. А вот в 17 лет этого уже будет сделать нельзя», – сказал Авербух.

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