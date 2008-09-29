Алена Леонова: «Сочетание техники и выразительности я увидела только у Щербаковой, Трусова пока катается от прыжка к прыжку»

Российская фигуристка поделилась мнением насчет четверных прыжков в женском катании.

«Пока я это сочетание (техники и выразительности) увидела только у Анны Щербаковой. Конечно, большая молодец, здорово все прыгает, но пока что это катание от прыжка к прыжку, особенно в первой половине.

Четверные прыжки – это высокая концентрация, они очень энергозатратны. Еще и три штуки... Представляю, сколько сил они забирают. У Саши, я думаю, еще все впереди. Ей еще нужно обрести уверенность, чтобы показать более артистичные программы.

Я рада, что с прошлого сезона только три прыжка во второй половине произвольной программы имеют повышенную стоимость. Думаю, это к лучшему: программа должна выглядеть как программа, а не катание в начале и легкая атлетика в конце.

Баланс можно найти всегда. У Лизы Туктамышевой хоть и нет четверных, но в произвольной сейчас стоит два трикселя. При этом программа смотрится очень хорошо.

Понятно, что она становится более раскованной и начинает зажигать в конце, когда все самое сложное уже отпрыгала. Но ощущения, что Лиза зациклена на прыжках, нет: она научилась абстрагироваться и отпускать себя. Надеюсь, что у нее и дальше все будет хорошо.

Я пробовала тройной аксель, не могу сказать, что прям учила. Еще когда каталась у , я его один раз в жизни сделала на выезд. Для меня самой это был шок.

Понятно, что нужно убить год, может быть, даже больше, чтобы реально выучить этот прыжок. Но при этом надо не забыть другие элементы, поставить программы, накатать их, так что на триксель банально нет времени.

Пока надо выкатывать то, что у меня есть. Раз есть возможность получать за элемент плюс пять, надо ее использовать. С моими компонентами этого должно хватать», – сказала Леонова.

Алена Леонова: «Буду кататься, пока фантазия не кончится»