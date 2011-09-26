Туктамышева лидирует после короткой программы на Кубке Санкт-Петербурга, Саханович – 2-я

Сегодня на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга по фигурному катанию женщины представили короткие программы.
Лидирует Елизавета Туктамышева, которая выступала под первоначальный вариант музыки – композицию «Drumming Song» Florence and the Machine.
Кубок Санкт-Петербурга
1-й этап
Женщины
Короткая программа
1. Елизавета Туктамышева – 80,60
2. Серафима Саханович – 67,33
3. Елизавета Нугуманова – 66,87
4. Анастасия Гулякова – 66,22
5. Анастасия Губанова – 65,63
6. Алена Дейнеко – 64,54
7. Мария Талалайкина – 56,31
8. Алена Леонова – 53,22