⚡ Панфилова и Рылов победили на этапе Гран-при среди юниоров и вышли в финал серии

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов одержали победу на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске и квалифицировались в финал серии, который пройдет в декабре в Турине.
Ранее Панфилова и Рылов взяли золото на этапе юниорского Гран-при в США.
Гран-при среди юниоров
Гданьск, Польша
5-й этап
Пары
Итоговое положение
1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 192,73
2. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 166,22
3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 156,20
4. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 150,56
5. Анна Щеглова – Илья Калашников (Россия) – 150,36
6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 130,48
Произвольная программа
1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 121,76
2. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 105,31
3. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 100,34
4. Анна Щеглова – Илья Калашников (Россия) – 99,83
5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 98,16
6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 84,64