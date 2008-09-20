⚡ Панфилова и Рылов победили на этапе Гран-при среди юниоров и вышли в финал серии

Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов одержали победу на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске и квалифицировались в финал серии, который пройдет в декабре в Турине.

Ранее Панфилова и Рылов взяли золото на этапе юниорского Гран-при в США.

Гран-при среди юниоров

Гданьск, Польша

5-й этап

Пары

Итоговое положение

1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 192,73

2. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 166,22

3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 156,20

4. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 150,56

5. Анна Щеглова – Илья Калашников (Россия) – 150,36

6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 130,48

Произвольная программа

1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 121,76

2. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 105,31

3. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 100,34

4. Анна Щеглова – Илья Калашников (Россия) – 99,83

5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 98,16

6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 84,64