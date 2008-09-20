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⚡ Панфилова и Рылов победили на этапе Гран-при среди юниоров и вышли в финал серии

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Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов одержали победу на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске и квалифицировались в финал серии, который пройдет в декабре в Турине. 

Ранее Панфилова и Рылов взяли золото на этапе юниорского Гран-при в США. 

Гран-при среди юниоров

Гданьск, Польша

5-й этап

Пары

Итоговое положение

1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 192,73
2. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 166,22
3. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 156,20
4. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 150,56
5. Анна Щеглова – Илья Калашников (Россия) – 150,36
6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 130,48

Произвольная программа

1. Аполлинария Панфилова – Дмитрий Рылов (Россия) – 121,76
2. Кейт Финстер – Балаж Нэйги (США) – 105,31
3. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 100,34
4. Анна Щеглова – Илья Калашников (Россия) – 99,83
5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 98,16
6. Келли-Энн Лорин – Лукас Этье (Канада) – 84,64

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