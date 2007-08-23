Камила Валиева: «Когда вышла на лед рядом с Загитовой, было так страшно ей помешать, что все время отходила к бортику»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о работе в группе Этери Тутберидзе и о спортсменах, которые ей нравятся.

«До Этери Георгиевны я могла сделать прыжок и дальше ездить по кругу. Когда пришла к ней, поняла, что здесь все очень стараются, много прыгают. Поняла, что началась работа.

Она может быть где-то доброй, где-то – чуть позлее. Когда надо, чтобы ты собрался, она может тебе сказать что-либо.

Мне очень нравится Алина Загитова. Когда я только вышла на лед и была рядом с Алиной, мне было настолько страшно ей помешать, что я все время, когда ее видела, отходила к бортику. Чтобы не помешать, не дай Бог.

Алина – это пример того, что нельзя сдаваться. У нее тоже были переломы, она говорила, что училась заново ходить, но она не сдалась, работала для цели, чтобы выиграть Олимпийские игры. И в этом году она тоже не сдавалась, чтобы взять золото на ЧМ.

Нэтан Чен мне тоже очень нравится. Я видела его первое выступление в 2017 или 2018-м году, и мне понравилось, как он прыгает, совмещает катание и прыжки, при этом выглядит очень легко.

Смотрю на Сашу Трусову, как она прыгает четверные, чтобы понять, как она это делает. Технику, чтобы самой тоже повторить.

Хочу выучить какой-нибудь четверной точно. Тройной аксель я прыгала на удочке, в прошлом сезоне начала в него входить самостоятельно, вроде нормально.

Когда ты неудачно приземлился и тебе очень больно, ты понимаешь, что тебе надо еще раз пойти и сделать точно, чтобы не упасть на то же самое место», – рассказала Валиева.



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