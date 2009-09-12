Татьяна Тарасова: «Тутберидзе – выдающийся тренер, лучший сейчас в мире по результатам»

Тренер Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что ближайшим стартом олимпийской чемпионки станет турнир Japan Open.

«Вы знаете, у Алины есть профессиональный тренер, лучший тренер в мире сейчас по результатам. Ей лучше видно, чем вам или мне, так зачем же мы будем влезать в это, мне кажется, что это бестактно.

Этери Тутберидзе – выдающийся тренер, который знает, куда Алину отправлять и куда не отправлять. Форму надо иметь к чемпионату России, чемпионату Европы и чемпионату мира», – сказала Тарасова.

Турнир Japan Open пройдет 5 октября в японской Сайтаме.

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