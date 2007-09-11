Валиева прыгнула два четверных тулупа на тренировке перед юниорским Гран-при в Челябинске

Российская фигуристка исполнила два четверных тулупа на тренировке перед четвертым этапом Гран-при среди юниоров, который стартует завтра в Челябинске.

Во время тренировочного проката произвольной программы Валиева прыгнула каскад четверной тулуп – двойной тулуп, а также одиночный четверной.

Фигуристка тренируется в группе . В этом году 13-летняя Валиева дебютировала на международных соревнованиях и выиграла этап юниорского Гран-при в Куршевеле, чисто исполнив четверной тулуп в произвольной программе.

В рамках четвертого этапа серии 13 сентября девушки выступят с короткими программами, а на следующий день покажут произвольные программы.

13-летняя Камила Валиева затмит Алину с Женей. Они в этом возрасте проигрывали первенство Москвы и Спартакиаду

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Челябинске