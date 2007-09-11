Валиева прыгнула два четверных тулупа на тренировке перед юниорским Гран-при в Челябинске

Российская фигуристка Камила Валиева исполнила два четверных тулупа на тренировке перед четвертым этапом Гран-при среди юниоров, который стартует завтра в Челябинске.
Во время тренировочного проката произвольной программы Валиева прыгнула каскад четверной тулуп – двойной тулуп, а также одиночный четверной.
Фигуристка тренируется в группе Этери Тутберидзе. В этом году 13-летняя Валиева дебютировала на международных соревнованиях и выиграла этап юниорского Гран-при в Куршевеле, чисто исполнив четверной тулуп в произвольной программе.
В рамках четвертого этапа серии 13 сентября девушки выступят с короткими программами, а на следующий день покажут произвольные программы.
13-летняя Камила Валиева затмит Алину с Женей. Они в этом возрасте проигрывали первенство Москвы и Спартакиаду
Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Челябинске
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❇️ Kamila during practice FP 4T+2T , 4T 👍. 11 September 2019 💯👍✅ ⛸ ⛸ #kamilavalieva #камилавалиева #figureskating #patinajeartistico #patinacaoartistico #フィギュアスケート #アリーナザギトワ #patinaje #カミラワリエワ フィギュア #卡米拉瓦利耶娃 #teamtutberidze #figureskater #teamrussia #сборнаяроссии #patinadores #jgpfigure #北京冬奥会 #quadtoe #chelyabinsk #челябинск