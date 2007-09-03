Инна Гончаренко: «В короткой Валиевой чересчур много подъемов ног. Мера должна быть даже в бесподобной растяжке»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко оценила готовность российских юниорок к сезону.

– На мой взгляд, короткая программа – лучшая из тех, что я видела у юниорок в этом сезоне, включая участниц контрольных прокатов фигуристов юниорской сборной.

По идее, постановке и, я бы выразилась, непредвзятой хореографии – невычурной, эта программа просто идеально качественная. Программа насыщена шагами и очень подходит самой девочке. Стопроцентное попадание короткой – ничего лишнего.

– И даже лучше, чем «Девочка на шаре» ?

– «Девочка на шаре» – программа оригинальная. Но все оригинальные вещи кому-то нравятся, кому-то нет. Мне больше импонирует программа Синицыной. Возможно, я просто привыкла на второй год к «Девочке на шаре», так как внимательно слежу за фигурным катанием. Также, по-моему, в короткой программе Валиевой чересчур много подъемов ног.

Везде должна быть мера, даже в бесподобной растяжке. Потому что «фишка» работает эффективно только тогда, когда ее не слишком много. Но Валиева – это девочка-бриллиант. А бриллианты не повторяются. И этот бриллиант играет сам по себе разными гранями, но хочется видеть их в гармонии. Синицына тоже индивидуальна, но она обычнее Валиевой.

– Алена Канышева, перешедшая от Пановой к тоже выглядит одним из лидеров этой команды.

– Канышева всегда была компонентной, но пока я не могу рассуждать о ней с тем восторгом, с которым говорю о Валиевой и Синицыной. Да, она молодец, но она всегда была ладненькая и складненькая. Смотрибельная и женственная. Понимаете, в нашем женском катании далеко не все женственные. Но в Канышевой все время была утонченность, – сказала Гончаренко.

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