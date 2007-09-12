Гран-при среди юниоров. Ахантьева и Колесов, Вислобокова и Брюханов, Артемьева и Назарычев выйдут на лед с короткими программами

В Челябинске проходит четвертый этап Гран-при среди юниоров. Спортивные пары выступают с короткими программами.
Гран-при среди юниоров
4-й этап
Челябинск
Пары
Короткая программа
Начало – 14.10 по московскому времени. Прямые трансляции – на сайте Первого канала и ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
1. Мотонг Лью – Тианзе Ванг (Китай)
2. Патриция Эндрю – Закари Дэйлман (Канада)
3. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 14.33
Вторая разминка
4. Анастасия Смирнова – Даниил Синица (США)
5. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов (Россия) – 14.52
6. Станислава Вислобокова – Алексей Брюханов (Россия) – 14.58
Третья разминка
7. Брук Макинтош – Брендон Тосте (Канада)
8. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев (Россия) – 15.32
Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Челябинске