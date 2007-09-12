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Гран-при среди юниоров. Ахантьева и Колесов, Вислобокова и Брюханов, Артемьева и Назарычев выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты сборная Канады сборная США сборная Китая пары Гран-при среди юниоров Ксения Ахантьева Валерий Колесов Брук Макинтош Брендон Тосте Патриция Эндрю Диана Мухаметзянова Илья Миронов Станислава Вислобокова Алексей Брюханов Мотонг Лью Тианзе Ванг Закари Дэйлман Юлия Артемьева Михаил Назарычев Фигурное катание

В Челябинске проходит четвертый этап Гран-при среди юниоров. Спортивные пары выступают с короткими программами. 

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Челябинск

Пары

Короткая программа

Начало – 14.10 по московскому времени. Прямые трансляции – на сайте Первого канала и ютуб-канале ISU Junior Grand Prix. 

Первая разминка

1. Мотонг Лью – Тианзе Ванг (Китай)
2. Патриция Эндрю – Закари Дэйлман (Канада)
3. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 14.33

Вторая разминка

4. Анастасия Смирнова – Даниил Синица (США)
5. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов (Россия) – 14.52
6. Станислава Вислобокова – Алексей Брюханов (Россия) – 14.58

Третья разминка

7. Брук Макинтош – Брендон Тосте (Канада)
8. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев (Россия) – 15.32

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Челябинске

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