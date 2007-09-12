Гран-при среди юниоров. Ахантьева и Колесов, Вислобокова и Брюханов, Артемьева и Назарычев выйдут на лед с короткими программами

В Челябинске проходит четвертый этап Гран-при среди юниоров. Спортивные пары выступают с короткими программами.

Гран-при среди юниоров

4-й этап

Челябинск

Пары

Короткая программа

Начало – 14.10 по московскому времени. Прямые трансляции – на сайте Первого канала и ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Первая разминка

1. Мотонг Лью – Тианзе Ванг (Китай)

2. Патриция Эндрю – Закари Дэйлман (Канада)

3. Ксения Ахантьева – Валерий Колесов (Россия) – 14.33

Вторая разминка

4. Анастасия Смирнова – Даниил Синица (США)

5. Диана Мухаметзянова – Илья Миронов (Россия) – 14.52

6. Станислава Вислобокова – Алексей Брюханов (Россия) – 14.58

Третья разминка

7. Брук Макинтош – Брендон Тосте (Канада)

8. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев (Россия) – 15.32

Расписание трансляций четвертого этапа Гран-при среди юниоров в Челябинске