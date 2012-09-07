Алина Загитова: «Вокал в короткой программе выделяется, я кайфую от него. Редко кто берет подобное, поэтому и взяли»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова заявила, что ничего не слышала о своем возможном неучастии в контрольных прокатах сборной.

В короткой программе Загитова чисто исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип.

«Я не знаю», – ответила спортсменка на вопрос о слухах о своем неучастии.

«Вокал в моей короткой программе очень выделяется. Вам что-то не понравилось? Я прямо кайфую от него.

Редко кто берет подобное? Так поэтому ее и взяли. На этот прокат я выходила абсолютно спокойной. Стала более раскованной? Да, я чувствую это, я правда стала свободнее», – сказала Загитова.

Фигурка тосковала под классику без слов. Теперь – музыкальная революция, которую возглавила Загитова