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Алина Загитова: «Вокал в короткой программе выделяется, я кайфую от него. Редко кто берет подобное, поэтому и взяли»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова заявила, что ничего не слышала о своем возможном неучастии в контрольных прокатах сборной. 

В короткой программе Загитова чисто исполнила каскад тройной лутц – тройной риттбергер, двойной аксель и тройной флип.

«Я не знаю», – ответила спортсменка на вопрос о слухах о своем неучастии.

«Вокал в моей короткой программе очень выделяется. Вам что-то не понравилось? Я прямо кайфую от него.

Редко кто берет подобное? Так поэтому ее и взяли. На этот прокат я выходила абсолютно спокойной. Стала более раскованной? Да, я чувствую это, я правда стала свободнее», – сказала Загитова.

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