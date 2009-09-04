Медведева – о критике в соцсетях: «Ко мне ни разу никто не подошел и не сказал тех слов, которые пишут инкогнито в интернете»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала об отношении к критике в интернете.

— Расскажите историю показательного номера в розовом костюме, который так много обсуждали. Это была ваша идея?

— В прошлом сезоне, когда мы решили сменить короткую программу с «Orange colored sky» на «Tosca», пригласили хореографа Мишу Ге. Мы сидели как-то вечером и думали, что нужен гала-номер. Миша предложил Seven rings — песня Арианы Гранде тогда была в топе, звучала из каждого утюга. В итоге хореографическое начало родилось за один вечер.

— По костюму и образу программа была словно придумана прямо для Японии.

— Да, номер в Японии принимали просто потрясающе. В зале людям очень нравилось, даже несмотря на то, что я катала эту программу травмированной, а потому просто красиво двигалась под музыку. Я повредила бедро на чемпионате мира, и мне нельзя было ни прыгать, ни вращаться. Но это никак не повлияло на реакцию людей в зале, только в соцсетях люди устраивали битвы.

— Как вы, кстати, на реагируете на комментарии разной степени эмоциональности?

— У каждого человека, выражаясь вашими же словами, своя степень эмоциональности. И иногда она зашкаливает. Но я не воспринимаю это всерьез. Мне важно слышать мнение людей, с которыми можно что-то обсудить лично. А ко мне, не поверите, ни разу никто не подошел и не сказал тех слов, которые пишут инкогнито в интернете, – сказала Медведева.

У Медведевой – новый шоу-номер. Она впервые вышла во всем розовом