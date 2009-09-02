Медведева – о подготовке в тренажерном зале: «Когда на животе появились «кубики» – это сильно добавило мне уверенности»

Двукратная чемпионка мира рассказала о своих тренировках в тренажерном зале.

– Очень сильно поменяла свою подготовку вне льда – сделала акцент как раз на том, чтобы правильно развить мышцы. Если говорить именно о работе с телом, об увеличении мышечной массы, развитии нужных мышц и так далее, я вообще не очень быстрый человек. Знаю людей, кому достаточно походить в спортзал неделю, и фигура подтягивается на глазах. Но у меня так не бывает.

Поэтому я с самого начала понимала, что быстрых результатов ждать не стоит. Надо просто изо дня в день работать, следить за режимом, за питанием, и тогда, может быть, результат когда-нибудь придет.



– Ну и когда же наступил тот момент, когда вы посмотрели на себя в зеркало, и сказали: «О! Я сделала это»?



– Когда на животе в верхней его части появились «кубики». Это сильно добавило мне моральной уверенности. Ну а потом все пошло по нарастающей: на тренировках я стала чувствовать себя сильнее, глядя в зеркало, видела, что становлюсь стройнее, соответственно, все это добавляло мотивации работать над собой дальше.



– Кубики на животе, полагаю, не единственная ваша цель?



– Мы много работаем над мышцами ног. Мышечная масса за время летней работы увеличилась довольно заметно, мой вес в связи с этим тоже увеличился, но, знаете, вес весу рознь. Жировая прослойка всегда мешает спортсмену, замедляет работу мышц. А вот когда сама мышца становится мощной и проработанной, это дает ощущение силы.

Я и на льду постоянно чувствую, что мышцы стали сильнее и резче, даже прыгать стала другим ритмом. Правда, пришлось поменять гардероб: все брюки стали тесными, а вот верх наоборот, оказался слишком свободным. Собственно, это как раз и стало для меня первым показателем, что все усилия в тренажерном зале не прошли даром, – сказала Медведева.

Кубики пресса есть у каждого из нас. Но от нас не зависит, будут ли они ровными и красивыми

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