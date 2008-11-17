Елизавета Туктамышева: «В России есть злые люди, получающие наслаждение от оскорблений. Они будто питаются этим»

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию рассказала об общении с болельщиками в соцсетях.

– За месяц только в инстаграме прибавилось более 25 тысяч человек плюс несколько тысяч в твиттере.

Стараюсь как можно активнее заниматься соцсетями. Мне хочется, чтобы мои поклонники ощущали мое присутствие в своей жизни, чтобы имели возможность общаться со мной, понимали, что я не какая-то внеземная фигура, а обычная девушка и их друг.

– Вы сами ведете свои аккаунты?

– У меня есть друг, который мне активно помогает. Справиться одной сложно. Не всегда хватает свободного времени. Но комментарии я стараюсь всегда писать сама.

Совместно с моим помощником выбираем ответы. Но никогда не было такого, чтобы он сделал это за меня и без моего ведома.

– не упрекал вас в том, что слишком много времени стали уделять соцсетям?

– Иногда может сделать замечание. Я всегда прислушиваюсь. Да и сама понимаю, что никакой интернет не должен отвлекать от спорта.

Сейчас есть небольшая пауза — можно посвятить себя этому, но перед финалом отключусь от всего и буду целенаправленно готовиться к старту.

– Вы иногда устраиваете в твиттере акцию и отвечаете на шутливые вопросы подписчиков. Как решились на этот флешмоб?

– Однажды подумала: а почему бы и не устроить такое? Пускай спрашивают что угодно!

– Не боитесь, что так вам могут и что-то неприятное начать писать?

– Знаете, сколько уже было такого? Я к этому готова, переживу абсолютно спокойно.

Иногда это даже забавно, когда пишут гадости, особенно женщины. Они мне возмущенно пишут, чтобы я оделась. Я им не отвечаю, хотя могу лайкнуть их записи.

Людям свойственно с негативом воспринимать что-то новое и эпатажное в спорте. У нас любят стабильность, чтобы все было как всегда. А когда есть повод кого-то оскорбить, пользуются этим.

Понимаю, что на это не стоит обращать внимания. Тех, которым я нравлюсь и которые знают меня настоящую, намного больше.

Я люблю Россию за ее сильный характер, за великую историю, но у нас есть злые люди, которые получают наслаждение от критики или простых оскорблений. Они будто питаются этим. Такому нельзя поддаваться, – сказала Туктамышева