Татьяна Тарасова: «Сотникову не надо было отпускать в самостоятельное плавание. Ее просто не успели этому научить»

Тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, почему олимпийские чемпионки Сочи-2014 Аделина Сотникова и Юлия Липницкая рано прекратили выступления.

– Когда спортсмен становится олимпийским чемпионом, это накладывает на тренера ответственность за его дальнейшую судьбу?



– Конечно.



– А у вас не сложилось ощущения, что после того, как в Сочи произвела фурор в командном турнире Юлия Липницкая и выиграла Аделина Сотникова, их тренеры на тот момент оказались к этой ответственности не готовы, предоставив спортсменкам возможность самостоятельно принимать решения относительно собственного будущего? Так, по крайней мере, объясняла уход Аделины из любительского спорта Елена Буянова.



– На мой взгляд, Аделину не надо было отпускать. Она никогда не была в самостоятельном плавании, ее просто-напросто не успели этому научить. Могу ошибаться, но мне кажется, что изначально Лена готовила эту спортсменку не на одно четырехлетие и не на одну победу. Просто после тех Игр все, что творилось вокруг Сотниковой, было немножко похоже на всеобщее сумасшествие.



То же самое, как мне кажется, происходило и вокруг Юлии Липницкой. Когда спортсмен добивается большого успеха, вокруг него мгновенно образовывается большое количество советчиков, которые лучше тренера знают, как и что нужно делать.

Этот процесс обязательно нужно контролировать, но у тренера, как правило, уже не остается на это никаких сил. Вот и тогда, считаю, ни у Буяновой, ни у Тутберидзе не оказалось четкого плана, по которому можно было бы строить дальнейшую работу, чтобы не выпускать ситуацию из рук. К сожалению, такие вещи всегда начинаешь понимать с опозданием, – рассказала Тарасова.