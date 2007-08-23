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Татьяна Тарасова: «Сотникову не надо было отпускать в самостоятельное плавание. Ее просто не успели этому научить»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Елена Водорезова (Буянова) Аделина Сотникова женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Фигурное катание

Тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, почему олимпийские чемпионки Сочи-2014 Аделина Сотникова и Юлия Липницкая рано прекратили выступления. 

– Когда спортсмен становится олимпийским чемпионом, это накладывает на тренера ответственность за его дальнейшую судьбу?

– Конечно.

– А у вас не сложилось ощущения, что после того, как в Сочи произвела фурор в командном турнире Юлия Липницкая и выиграла Аделина Сотникова, их тренеры на тот момент оказались к этой ответственности не готовы, предоставив спортсменкам возможность самостоятельно принимать решения относительно собственного будущего? Так, по крайней мере, объясняла уход Аделины из любительского спорта Елена Буянова.

– На мой взгляд, Аделину не надо было отпускать. Она никогда не была в самостоятельном плавании, ее просто-напросто не успели этому научить. Могу ошибаться, но мне кажется, что изначально Лена готовила эту спортсменку не на одно четырехлетие и не на одну победу. Просто после тех Игр все, что творилось вокруг Сотниковой, было немножко похоже на всеобщее сумасшествие.

То же самое, как мне кажется, происходило и вокруг Юлии Липницкой. Когда спортсмен добивается большого успеха, вокруг него мгновенно образовывается большое количество советчиков, которые лучше тренера знают, как и что нужно делать.

Этот процесс обязательно нужно контролировать, но у тренера, как правило, уже не остается на это никаких сил. Вот и тогда, считаю, ни у Буяновой, ни у Тутберидзе не оказалось четкого плана, по которому можно было бы строить дальнейшую работу, чтобы не выпускать ситуацию из рук. К сожалению, такие вещи всегда начинаешь понимать с опозданием, – рассказала Тарасова.

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