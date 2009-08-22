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Валиева упала с тройного лутца и не сделала каскад в короткой программе на этапе юниорского Гран-при во Франции

Теги сборная России видео женское катание Гран-при среди юниоров Камила Валиева Фигурное катание

Российская фигуристка Камила Валиева допустила ошибки в короткой программе на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле.

Спортсменка упала с тройного лутца и не сделала каскад – тройной лутц-тройной тулуп.

Валиева получила балл штрафа и лидирует после трех разминок с результатом 62,31.

Для 13-летней Валиевой, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, этот этап стал дебютным в карьере на юниорском Гран-при.

Трусова и Косторная уже среди взрослых, но у России новые суперюниорки. Кто-то из них выиграет Олимпиаду-2022

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