Валиева упала с тройного лутца и не сделала каскад в короткой программе на этапе юниорского Гран-при во Франции

Российская фигуристка Камила Валиева допустила ошибки в короткой программе на первом этапе юниорского Гран-при в Куршевеле.
Спортсменка упала с тройного лутца и не сделала каскад – тройной лутц-тройной тулуп.
Валиева получила балл штрафа и лидирует после трех разминок с результатом 62,31.
Для 13-летней Валиевой, которая занимается в группе Этери Тутберидзе, этот этап стал дебютным в карьере на юниорском Гран-при.
Трусова и Косторная уже среди взрослых, но у России новые суперюниорки. Кто-то из них выиграет Олимпиаду-2022