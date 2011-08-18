Елизавета Туктамышева: «Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» – «Ахмат» еще никто не добрался»

Чемпионка мира по фигурному катанию поделилась мнением о работе арбитра Алексея Матюнина на матче «Зенит» – «Ахмат» (0:0).

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» – «Ахмат» еще никто не добрался.

Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо СПб» и «Амкара», – написала Туктамышева.

«Тосно» и «Амкар» ранее прекратили существование. Петербургское «Динамо» передислоцировалось и было преобразовано в футбольный клуб «Сочи».

🔥 На наш инстаграм о фигурном катании подписано более 10 тысяч человек! Присоединяйтесь и вы!

Теперь у нас есть еще и фэйсбук о фигурном катании. Много фото и видео – там, подписывайтесь!