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Елизавета Туктамышева: «Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» – «Ахмат» еще никто не добрался»

Теги Зенит премьер-лига Россия судьи Ахмат сборная России Елизавета Туктамышева судьи женское катание Алексей Матюнин Фигурное катание

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева поделилась мнением о работе арбитра Алексея Матюнина на матче «Зенит» – «Ахмат» (0:0).

«Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча «Зенит» – «Ахмат» еще никто не добрался.

Предлагаю, чтобы отныне он судил только матчи с участием «Тосно», «Динамо СПб» и «Амкара», – написала Туктамышева.

«Тосно» и «Амкар» ранее прекратили существование. Петербургское «Динамо» передислоцировалось и было преобразовано в футбольный клуб «Сочи».

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