Тренер Вазген Азроян: «Из-за противостояния Медведевой и Загитовой фигурное катание заинтересовало простых обывателей»

Известный тренер Вазген Азроян связал быстрый рост популярности фигурного катания с соперничеством Алины Загитовой и Евгении Медведевой.

«Мне кажется, Первый канал трудно заинтересовать тем, что не находится в тренде. А фигурное катание в последнее время прочно стало одной из самых главных тем для обсуждения.

Наверное, это связано в первую очередь с противостоянием Жени Медведевой и Алины Загитовой — пусть так, тем не менее фигурное катание очень сильно заинтересовало простых обывателей. Практически все знают об этих фигуристках, идентифицируют их, к ним по уровню подтягиваются все остальные, и руководство Первого канала реагирует на этот интерес.

И это поступательное движение, поскольку еще в прошлом году Первый канал показывал много чего и по телевизору, и на сайте, включая финал Кубка страны, чемпионата мира среди юниоров, чего ранее не делалось.

Даже находясь изнутри, я ощущал, допустим, на чемпионате России, что у нас в стране уровень освещения и проведения соревнований поднялся до международного. Полные трибуны, зрительское восприятие совсем другое, чем было ранее. Короче говоря, выросла популярность, и это большой плюс», — рассказал Азроян.