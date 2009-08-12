Евгения Медведева: «Очень приятно было смотреть на наших юниоров. Удачи на предстоящих стартах!»

Двукратная чемпионка мира пожелала удачи юниорской сборной России на этапах серии .

«Очень приятно было смотреть на наших юниоров. Поздравляю с отличными прокатами и началом соревновательного сезона.

Будем болеть за вас! Удачи на предстоящих стартах!» – написала Медведева.

Трусова и Косторная уже среди взрослых, но у России новые суперюниорки. Кто-то из них выиграет Олимпиаду-2022

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