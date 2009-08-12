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Евгения Медведева: «Очень приятно было смотреть на наших юниоров. Удачи на предстоящих стартах!»

Теги сборная России женское катание Гран-при среди юниоров Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пожелала удачи юниорской сборной России на этапах серии Гран-при.

«Очень приятно было смотреть на наших юниоров. Поздравляю с отличными прокатами и началом соревновательного сезона.

Будем болеть за вас! Удачи на предстоящих стартах!» – написала Медведева. 

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