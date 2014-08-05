Алена Канышева: «У Тутберидзе все прогрессируют. Это честь – работать в группе такого тренера»

Российская фигуристка Алена Канышева, которая в межсезонье перешла от Светланы Пановой к , рассказала об атмосфере в новой группе.

«Первое, что изменилось для меня – это атмосфера на тренировках, конкуренция. В этой группе ты смотришь на спортсменов, думаешь – а почему я так не могу, идешь и пробуешь. Все прогрессируют.

Я изменила отношение к своему катанию, мне морально легче. Пока не могу назвать свое катание истинно женским, это приходит с возрастом, безусловно, – чем взрослее девушка, тем осознаннее она начинается кататься, и это выглядит женственнее.

Я волновалась при переходе в группу Тутберидзе, понимала, к какому тренеру перехожу. Помню первую встречу, первое, что спросила меня Этери Георгиевна – почему ты ушла. Я сейчас не могу сказать, что я ей ответила. Мне давно предлагали перейти к Этери Георгиевне в группу, сказали, что она была бы рада видеть меня в ней, сейчас понимаю – зря не шла, это честь – работать в группе такого тренера.

В этом сезоне мы решили четверной пока не вставлять в произвольную программу, была травма, я некоторое время не могла прыгать. Лучше откатать чисто, но без четверного. Взять тот же финал Гран-при – Алена Косторная откатала чисто с тройными прыжками, Саша Трусова упала с четверного.

Я начинала учить четверной сальхов, но тулуп у меня тоже был неплохим – решили работать над ним, он был больше похож на четверной. Сейчас хочу стать лучшей в юниорах, выиграть чемпионат мира, чтобы идти дальше.

Конкуренты сильны, но меня волнует только то, что я умею делать – судьи сами решат, куда тебя ставить. Благодаря опыту прошлого сезона я заработала рейтинг», – сказала Канышева.

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