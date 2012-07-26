Алина Загитова: «Я хорошо общаюсь с Ханю. Когда тренировались на одном катке, он хлопал, если у меня получались прыжки»

Российская фигуристка Алина Загитова в эфире японского шоу рассказала о том, какие у нее отношения с двукратным олимпийским чемпионом Юдзуру Ханю.

– У вас хорошие отношения? Вы друзья?

– Да, я с ним хорошо общаюсь. Когда у нас были тренировки на одном катке, если у меня получались прыжки – он начинал хлопать. Если не получилось, говорил: «Чуть-чуть тебе не хватает», – сказала Загитова.

Также олимпийская чемпионка сообщила в интервью, что покажет на шоу «The Ice» в Японии новую короткую программу на песню Ясмин Леви «Me Voy».

– Я буду катать новую короткую программу, там будет много известных фигуристов, будет очень интересно.

– Как тебя хвалить, чтобы тебе было приятнее всего? Какие слова тебе наиболее приятны?

– Меня лучше не хвалить вообще. Я такой человек, что к критике и похвале отношусь одинаково, – сказала Загитова.

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