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Туктамышева написала, что пропустит Олимпиаду-2020. Она летняя😅

Теги сборная России Елизавета Туктамышева Олимпиада-2020 женское катание Фигурное катание

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в Twitter объявление о том, что пропустит Олимпиаду-2020. 

«Официальное объявление! Я не собираюсь участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, из-за некоторых технических проблем. Я была уверена, что Олимпиада в Японии будет моим лучшим шансом. Реально мое проклятие, еще одна пропущенная Олимпиада», – написала Туктамышева. 

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы, победительница финала Гран-при сезона-2014/15. В Олимпийских играх в Сочи и Пхенхчане не участвовала. 

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