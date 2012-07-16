Туктамышева написала, что пропустит Олимпиаду-2020. Она летняя😅

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала в Twitter объявление о том, что пропустит Олимпиаду-2020.

«Официальное объявление! Я не собираюсь участвовать в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Как говорится, из-за некоторых технических проблем. Я была уверена, что Олимпиада в Японии будет моим лучшим шансом. Реально мое проклятие, еще одна пропущенная Олимпиада», – написала Туктамышева.

Туктамышева – чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы, победительница финала Гран-при сезона-2014/15. В Олимпийских играх в Сочи и Пхенхчане не участвовала.

Шоу Туктамышевой: она сбросила костюм стюардессы на лед

«Еще не понимаю, сколько нужно заниматься сексом для здоровья». Туктамышева не стесняется ничего

🔥 На инстаграм Sports.ru о фигурном катании подписаны более 10 тысяч человек. Подписывайтесь и вы!